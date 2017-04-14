車臣反同運動多人死亡 當局稱「這是愚人節笑話」
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯車臣共和國內正在進行一場令人震驚的反同性戀運動，百人以上被捕，其中不乏影視名人以及宗教人士，目前至少有3人被殺害。車臣當局則否認迫害同志的情況存在，表示在車臣境內沒有同性戀，這些消息都是一則「愚人節笑話」。
4月1號，俄羅斯自由派獨立媒體《新報》報導車臣共和國政府大規模拘捕境內的男同志，這些人在非法拘留所內遭受毆打甚至被殺害。《新報》表示他們有「無可爭辯」的證據，證明至少有3名男同志在這場反同運動中死去，而實際死亡人數恐怕要高的多。車臣社會非常保守和恐同，讓人驚恐的是，男同志者在被當局囚禁後，可能被他們的家人殺害。
車臣總統發言人阿爾維·卡里莫夫（Alvi Karimov）4月1日時，否認迫害同志的情況存在，並表示在車臣境內沒有同性戀，這些消息都是一則「愚人節笑話」並對車臣反同運動的報導表示譴責，聲稱這是「絕對謊言和虛假信息」，他說：「你不可能拘留和迫害在車臣內根本不存在的人。」他還補充說，如果車臣有這樣的人，執法機關不需要出手，因為他們的家人會把他們送去沒有辦法回來的地方。該地區民風保守，甚至會以玷污家庭榮譽，對同性戀者進行「榮譽處決」，導致受迫害的同志面臨內外交迫求助無門的處境。
一位化名為「亞當」的男同志逃出車臣後，昨（13）天接受英國《衛報》記者的訪問。他表示自己與其他十幾名同志被囚禁在非法的拘留所中，手指和腳趾接上金屬夾，然後被高壓電擊。如果他忍住不喊叫，木棍與金屬棒就會往他身上招呼。當他被刑求時，他被要求供出其他同志的名字，或只是被當成嘲笑辱罵的對象。被拘留在不同地點的同志，都描述了毆打和電擊的遭遇。他表示，政府的維安部隊以「掃蕩」的方式，進行這場蔓延全車臣的「反同運動」。
來自聖彼得堡的同志權利活動家伊戈爾·科奇特科夫（Igor Kochetkov）組織了緊急聯絡中心，對車臣的同性戀者伸出援手，幫助他們進行撤離。他表示幾十人已經向組織發出求救信號，當地的同志正匆忙躲避當局和他們的家人。科奇特科夫表示：「我們現在談論的是大規模的同性戀迫害。有數百人被當局綁架。這不僅在俄羅斯是前所未有的，在近代世界史上也是駭人聽聞。毫無疑問，我們正面臨反人類罪。」
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