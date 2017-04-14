日本女童棄屍命案兇嫌被捕 竟是小學家長會長

2017-04-14 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本千葉縣上個月底發生9歲女童被殺害棄屍的案件，今天（14日）有了重大突破，當地警方比對DNA證據後，逮捕了擔任女童學校家長會會長的46歲男子。

綜合媒體報導，上個月26日一名越南籍9歲女童被發現陳屍在排水溝旁。警方展開調查後，根據行車紀錄器鎖定一名可疑男子，並根據案發現場採集到的DNA證據，逮捕了住在被害女童家附近的不動產業者澀谷恭正。

兇嫌去年起擔任女童就讀的小學家長會會長，平時熱心協助學童上下學的導護工作，今年也有意續任，對此附近鄰居表示，澀谷給人的印象很好，對他被逮捕的消息感到震驚。