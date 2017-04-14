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不平靜！「第3次世界大戰」成Google最夯關鍵字

北韓問題引發全球關注。圖為北韓哨兵拿望遠鏡巡邏。（法新社）

2017-04-14  19:48

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島局勢緊張，加上美國空襲敘利亞，各界擔心戰火一觸即發，美媒發現過去一週出現奇怪現象，Google搜尋「第3次世界大戰（World War 3）」次數創下史上新高！

《每日郵報》引用美國網站「InfoWars」資料，發現「World War 3」的搜尋量已創下2004年以來新高，另外「戰爭（war）」和「核戰（nuclear war）」也各自創下新高點。

Google用戶也有許多人搜尋「川普戰爭（Trump war）」和「敘利亞戰爭（Syria War）」有關戰爭的字眼，搜尋量都有顯著提高，顯示民眾關心戰爭是否可能發生。

報導指出，美國空襲敘國空軍基地後，俄羅斯和伊朗表示，此事已越過「紅線」，若有進一步動作將做出回應。朝鮮半島局勢同樣緊張。另外文中也提到，中國國家主席習近平擬派15萬大軍移防北韓邊界。

報導指出，網友上一次對戰爭有興趣是在2006年7月，當時關於戰爭的搜尋量大增，同樣是因為北韓進行飛彈試射。

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  • 「第3次世界大戰」搜尋次數創下2004年以來新高！（圖擷自每日郵報）

    「第3次世界大戰」搜尋次數創下2004年以來新高！（圖擷自每日郵報）

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