談北韓問題 川普坦言聽10分鐘才發覺很複雜
2017-04-14 18:10
美國總統川普自稱與中國國家主席習近平談話後，才知道北韓問題的複雜程度。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕北韓情勢緊張，亞洲各國都密切關注，美國總統川普日前坦言，他與中國國家主席習近平通電時，「聽10分鐘才知道（北韓問題）並不容易！」並提到中國對北韓有巨大影響力。不過，許多媒體認為他立場轉得太快。
川普接受《華爾街日報》專訪時，談到與習近平通話的細節，雙方就北韓問題進行討論，原本川普認為中國可以輕易化解北韓核武問題，不過他後來發現並不如想像容易。
他表示，「聽10分鐘才知道（北韓問題）並不容易！」並補充說，「我非常強烈認為，他們（中國）對北韓有巨大影響力...但情況不是表面上的那樣。」
美媒《VOX》對此說法諷刺地指出，川普在習近平解釋後，才認知北韓問題超複雜，但川普其實有Google，政府也有北韓專家可以詢問，他竟然用10分鐘了解地球最危險的北韓問題，還是從最大競爭對手的領導人獲得資料。
此外，其他媒體也舉出川普多次出現的「髮夾彎」問題，包括改口放棄將中國大陸列入貨幣操縱國、打破過去立場空襲敘利亞、改變與俄羅斯總統普廷的友好態度、認定北約組織（NATO）並未過時等。
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