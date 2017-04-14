方濟各訪羅馬監獄 下跪幫前黑手黨洗腳

教宗方濟各到訪羅馬帕利亞諾監獄，替受刑人洗腳並親吻腳背。（法新社）

2017-04-14 18:27

〔即時新聞／綜合報導〕教宗方濟各13日到訪帕利亞諾（Paliano）監獄，替獄中前黑手黨黨員們濯足，還親吻他們的腳背，方濟各表示：「每個人都有缺陷，也都會犯錯」。帕利亞諾是義大利唯一一個為「正義的合作者」而設立的監獄，監獄裡的罪犯可以透過與警方合作，來換取警察保護，有時更能得到國家賠償，目前監獄中共計70名受刑犯。

綜合外媒報導，高齡80歲的教宗方濟各造訪羅馬帕利亞諾監獄與囚犯們會面，並與他們共進晚餐。

在造訪活動期間，方濟各替12名受刑人洗腳，並親吻他們的腳背，教宗表示這是當時耶穌替門徒所做的事，越是偉大的人越是必須替他人服務。

帕利亞諾監獄內的囚犯大多都是前黑手黨黨員，他們與反黑手黨檢察官達成協議，向檢警單位提供黑手黨犯罪資訊來獲取減刑或國家賠償等等。