怎麼裝才不像中客？ 中媒這樣教 惹火自家人...
中媒日前有篇文章提出40個建議，傳授「怎樣裝得不像一個『中國遊客』」。圖為中客坐在精品店前吃泡麵。（資料照，圖擷取自騰訊網）
〔即時新聞／綜合報導〕不少強國人前往海外旅遊時，總會做出一些令人瞠目結舌的「不文明」舉動，中國媒體日前就有篇文章提出40個建議，教民眾「怎樣裝得不像一個『中國遊客』」，包括逛精品店要保持儀態、乖乖排隊、抵達旅遊景點時，盡量克制想在大門口合影留念的欲望，以及不要隨地大小便等，引起網友熱烈討論。
廣東出版集團《新周刊》旗下的旅行微信公眾號《九行》有篇文章提到，「眾所周知，『中國遊客』這個詞組猶如魔咒」，包括插隊、掃貨、公眾場合大聲嚷嚷、在「禁止拍照」的地方，留下「到此一遊」的紀念等，但「旅行是一種學習文明的方式」，過程雖不易，也非一朝一夕即可促成，久了一定能看到自己的改變，也許從「裝得不像一個『中國遊客』」開始，會是一個不錯的方法。
作者在文中提出40個建議，包括登山時穿運動褲（鞋）、背登山包，而非穿長裙、高跟鞋，與拎手提包；在公共場合講話要輕聲細語，最好是連你隔壁的都聽不見；到了餐廳要等服務生帶位，別看到有位就衝；別在外做出搓腳等不衛生的動作，以及不要因為是贈品，就貪小便宜，一次拿一大堆走等。
許多中國網友怒批，「自己是中國遊客是件很屈辱的事嗎？我們憑什麼要在異國他鄉裝做自己不是中客？」、「中國人有錢，就是要讓外人知道，有錢說話就有底氣、聲音比人大，老外也有人這樣，不要醜化我們」；還有人直言，作者的文章通篇帶著輕蔑的語氣，「完全一副高高在上的樣子，這也是一種不文明！」不過，也有人感同身受地說，「當在國外見到沒素質的中客，我真的感到臉紅害臊，經常擔心被別人看出來自己是中國人」；另有人大讚這篇文章真棒，適合「旅遊達人值得收藏」。
冰島景點遭中國觀光客用石頭排出「中國」兩字。（資料照，圖擷自《DV》）
野柳地質公園，經常看見中客違規。（資料照，圖擷取自爆廢公社）
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