小川普又失言！ 這次嘲笑LGBT學生只關心雞肉三明治

「Chick-fil-A」餐廳執行長曾公開反同。（美聯社）

2017-04-14 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普兒子小川普（Donald Trump Jr.）當地時間13日晚間在推特發嘲諷文，對象卻是一群LGBT學生，他嘲笑學生抗議反同的「Chick-fil-A」餐廳進駐校園，還輕浮表示「喔喔...引戰了。」

綜合外媒報導，「Chick-fil-A」餐廳在同性婚姻議題上，支持傳統婚姻價值，該公司執行長凱西（Dan Cathy）2012年還捐了數百萬美元給反同團體，最近餐廳有意在杜肯大學（Duquesne University）開設分店，引發一群LGBT學生抗議。

小川普在推特寫道，「慶幸的是，這些學生一生中不需要再關心，比好吃的雞肉三明治更有壓力的事了...喔喔...引戰了。」言論諷刺學生抗議餐廳進駐的行為沒意義，立刻引發大票網友不滿。

有網友留言批評，「你比你的老爸還白癡很多！神奇。」、「想念歐巴馬總統」，不過也有同志認為，「我是同志，我也喜歡Chick-fil-A。」

目前杜肯大學仍在討論「Chick-fil-A」進駐問題，2015年紐約霍普金斯大學的學生也曾因同樣原因，投票反對該餐廳進入校園。