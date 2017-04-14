小川普又失言！ 這次嘲笑LGBT學生只關心雞肉三明治
2017-04-14 16:30
「Chick-fil-A」餐廳執行長曾公開反同。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普兒子小川普（Donald Trump Jr.）當地時間13日晚間在推特發嘲諷文，對象卻是一群LGBT學生，他嘲笑學生抗議反同的「Chick-fil-A」餐廳進駐校園，還輕浮表示「喔喔...引戰了。」
綜合外媒報導，「Chick-fil-A」餐廳在同性婚姻議題上，支持傳統婚姻價值，該公司執行長凱西（Dan Cathy）2012年還捐了數百萬美元給反同團體，最近餐廳有意在杜肯大學（Duquesne University）開設分店，引發一群LGBT學生抗議。
小川普在推特寫道，「慶幸的是，這些學生一生中不需要再關心，比好吃的雞肉三明治更有壓力的事了...喔喔...引戰了。」言論諷刺學生抗議餐廳進駐的行為沒意義，立刻引發大票網友不滿。
有網友留言批評，「你比你的老爸還白癡很多！神奇。」、「想念歐巴馬總統」，不過也有同志認為，「我是同志，我也喜歡Chick-fil-A。」
目前杜肯大學仍在討論「Chick-fil-A」進駐問題，2015年紐約霍普金斯大學的學生也曾因同樣原因，投票反對該餐廳進入校園。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 大事要發生了？ 外媒：金正恩下令60萬人撤離平壤
- 美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈
- 「炸彈之母」首次實戰 阿富汗：36名IS戰士陣亡
- 100歲的中共反叛者 毛澤東秘書李銳：我堅持人性
- 第6次核試爆？ 北韓外交次長：時機若對就進行
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》陳偉殷情緒失控 挨轟後出現罕見動作（影音）
- 獨家》帶槍闖過洛城安檢 美國烏龍女警桃機繳械
- 封測廠力成收購兩日本封測廠 強攻當地市場商機
- 菜包做記號 竟用工業染料「紅花米」
- 二行程機車高污染／今年汰換 每台補助1500元
- 嘉義縣前議員吳李綠涉賄賂環局長 被訴
- 9月娶富家女！經紀人保鑣開道朴有天冷臉快閃
- 建立「納粹雄中帝國」政見掀波 學生修改成...
- 鹿晗驚爆「有女友和孩子」 經紀人怒嗆造謠
- 留學、進統一苦過來？ 鄉民掀徐重仁「靠爸」史
- MLB》陳偉殷跟主場犯沖 馬林魚苦戰16局惜敗
- NBA》任職5年未見起色 魔術總管遭開除
- 邱毅影射陳菊風災泡湯判無罪 高市府：上訴到底
- 豬哥亮信偏方吞中藥 劉福助嘆見不了面
- （影音／圖輯）小嫻化身調理達人 驚「聞」iPhone的味道
- 胡智為3A首勝 教頭讚主宰比賽
- 楊謹華露這二點 "他"崩潰了
- 醫訊》樂活勇健椅 阿公、阿嬤坐著做運動
- 宣傳反毒 國防部副部長秀倒立
- 高國慶「歸位」 無縫接軌第4棒
- 「會出事」發言讓上海台辦不來了？ 北市府：會來！
- 《晶妙絕倫》晶雕細琢
- 開刀前脈搏僅剩32下 劉若英和病父約定有洋蔥
- 李明哲事件 美國務院已知但「不評論」
- 瓊瑤淚爆平鑫濤失智住院409天
- 車沒油停路上 警方伸援冒雨推車到路旁
- 戴戴穩居球后 瑪琳回升第二
- 要求中火改善空汙 市府縮短操作許可換證年限
- 沈月騎馬回眸媚笑...倒模邱淑貞又初戀了！
- 路考新制5月上路 駕訓班業者希半年後檢討成本
- Uber回來了 與租賃業合作派車
- 中國經濟成長趨緩 世銀估明年剩6.3%
- 朴有天未婚妻與金在中關係匪淺？被爆曾在他家自拍炫耀
- 凍齡港姐喪夫首露面 墨鏡包頭老態現形
- 「中國不是匯率操縱國」 學者︰不代表美中貿易沒事
- ４建議 讓小燈泡犧牲有價值
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Daily Air flight overruns runway on Orchid Island
- 林志玲交殷琪姪子？嫁中國富商？林爸爸這樣說
- 高雄去年酒駕傷亡數 仁武區最多
- 桃竹苗遊覽車 8業者被評丙、丁
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：小川普又失言！ 這次嘲笑LGBT學生只關心雞肉三明治
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分