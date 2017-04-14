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買不起iPhone自己組！ 洋男僅花9千元組出6S

艾倫成功自組iPhone 6S，相當開心。（圖擷自mashable網站）

2017-04-14  16:45

〔即時新聞／綜合報導〕買不起iPhone，自己組就好！美國矽谷前工程師艾倫（Scotty Allen）最近發表影片，介紹如何在中國深圳買iPhone零組件，自組一支16G的iPhone 6S竟只要花費300美元（約9千元台幣）。

多家外媒報導，艾倫日前到中國深圳知名的「華強北」電子市場買iPhone零件，沒想到真的組了iPhone 6S，價格比原裝貨549美元（約16760元台幣）便宜不少。

艾倫在華強北買到機殼、螢幕、主機板跟電池後，隨後回家自己組裝，但第一次裝完發現操作起來仍有瑕疵，隨後回華強北詢問店員，店員隨即教他home鍵要加裝墊片才會有彈性，最後一支看似全新的iPhone真的完成。

他事後開心對螢幕表示，「嘿嘿嘿！超棒！這是我自己做好的手機！」他也坦言，過去不相信手機零件會被拆去賣，自己組出手機後才有此認知。

至於為何不組目前最新的iPhone 7，他則說目前手邊有6S正品可以隨時參考，且i7零件仍很難找到，即使有零件價格還是很高。

相關影片請見：

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