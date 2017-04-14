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「台灣是兄弟國」 日本協議會連署奧運台灣正名

2020東京奧運「台灣正名」推進協議會，將在16日發起請願活動。（圖擷自臉書）

2017-04-14  16:26

〔即時新聞／綜合報導〕2020東京奧運「台灣正名」推進協議會，稍早前在臉書粉絲專頁發起「台灣正名」請願活動，內文表示，台灣是日本的「兄弟國」，「台灣是台灣！不是中華台北」。活動將於16日當地時間早上11點至下午3點，在新宿西口站展開。

協議會臉書內文以「台灣是台灣！不是中華台北」為題，發起這次的「台灣正名」連署請願活動，表示當天台灣基進黨的成員也會親赴現場，也歡迎在日本的台灣朋友一同參與。

同時表示「台灣是日本的兄弟國」，希望各界都能大力應援。除了連署活動外，2020東京奧運「台灣正名」推進協議會會長水島総及永山英樹等等主要幹部們也都會在街頭發表演說。

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