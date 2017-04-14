| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

聯航越裔醫師多才多藝 辦過音樂會、發行唱片

杜成德也是一名音樂家，他譜詞作曲，創作出許多民歌，舉辦過音樂會，還發行過CD，YouTube上還能找到他上台演唱影片。（圖擷自YouTube）

2017-04-14  15:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空（UAL）將越裔男杜成德（David Dao，音譯）拖下飛機，引發全球關注，這位越南裔美國人被發現本身多才多藝，不但是位醫生、德州撲克高手，現在又有新身分曝光，他也是名音樂家，曾舉辦過音樂會，發行過唱片，還有一手好廚藝。

綜合外媒報導，遭暴力拖下機的越裔男子杜成德身分是名醫師，但本身卻多才多藝，日前報導，發現他是位德州撲克高手，學了4年樸克牌就出戰世界撲克大賽（World Series of Poker，WSOP）主賽事，及WSOP巡迴賽事，最近又有新才藝曝光，杜成德也是一名音樂家，他譜詞作曲，創作出許多民歌，舉辦過音樂會，還發行過CD，YouTube上還能找到他上台演唱影片。

此外國家飯店研究中心的主廚佩恩（Caie Payne）還透露，杜成德廚藝也了得，他能烹飪出道地的越南菜，並樂於指導他人如何料理；此外他育有5名兒女，其中4名兒女攻讀到博士學位。

目前杜成德的律師表示，杜成德在被爆力拖行中受創，包含腦震盪，鼻子受傷，還斷了兩顆門牙，將必須接受重建手術，一定會向聯航討回公道。

杜成德演唱影片

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 聯合航空 陶大維
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦肉
韓式✧泡菜豬肝燒
輕鬆煮✧雙菇蒸蛋
這樣洗鮮蚵好乾淨！
轉寄

標題：聯航越裔醫師多才多藝 辦過音樂會、發行唱片


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.