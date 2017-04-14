聯航越裔醫師多才多藝 辦過音樂會、發行唱片

杜成德也是一名音樂家，他譜詞作曲，創作出許多民歌，舉辦過音樂會，還發行過CD，YouTube上還能找到他上台演唱影片。（圖擷自YouTube）

2017-04-14 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空（UAL）將越裔男杜成德（David Dao，音譯）拖下飛機，引發全球關注，這位越南裔美國人被發現本身多才多藝，不但是位醫生、德州撲克高手，現在又有新身分曝光，他也是名音樂家，曾舉辦過音樂會，發行過唱片，還有一手好廚藝。

綜合外媒報導，遭暴力拖下機的越裔男子杜成德身分是名醫師，但本身卻多才多藝，日前報導，發現他是位德州撲克高手，學了4年樸克牌就出戰世界撲克大賽（World Series of Poker，WSOP）主賽事，及WSOP巡迴賽事，最近又有新才藝曝光，杜成德也是一名音樂家，他譜詞作曲，創作出許多民歌，舉辦過音樂會，還發行過CD，YouTube上還能找到他上台演唱影片。

此外國家飯店研究中心的主廚佩恩（Caie Payne）還透露，杜成德廚藝也了得，他能烹飪出道地的越南菜，並樂於指導他人如何料理；此外他育有5名兒女，其中4名兒女攻讀到博士學位。

目前杜成德的律師表示，杜成德在被爆力拖行中受創，包含腦震盪，鼻子受傷，還斷了兩顆門牙，將必須接受重建手術，一定會向聯航討回公道。

杜成德演唱影片