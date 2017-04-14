聯航事件 王牌律師：非種族歧視 每個人都會遇到！

2017-04-14 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空逐客事件延燒，被驅逐的亞裔醫師杜成德（David Thanh Duc Dao，音譯）已藉由律師採取法律途徑，他的律師迪米崔歐（Thomas Demetrio）表示，這件事和「種族歧視」無關，很可能發生在任何人身上。

綜合外媒報導，迪米崔歐今天在記者會表示，杜成德已展開法律行動，並認為官司時間不會超過兩年。他也談到此案相關問題，許多客戶拿杜成德和「現代民權運動之母」帕克絲（Rosa Parks）相提並論，不過他認為此事並非種族歧視。

迪米崔歐認為，雖然這件事可以讓所有乘客的權益受到保障，但遭受此待遇並非單純種族歧視問題而已，而是會發生在每個人身上。

帕克絲為非裔美人，被譽為「現代民權運動之母」，他在1955年拒絕在公車讓座給白人，因此遭到逮捕，她事後表示，「我完全知道自己的權利」。聯航事件爆發後，許多網友把杜成德稱為「亞洲版帕克絲」。