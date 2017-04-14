東北亞局勢緊張 北韓官員嗆：絕對不祈求和平

美國派遣航母向北韓政府施加壓力，北韓外務省亞洲局局長鄭先宇接受媒體採訪時，表示北韓絕對不祈求和平。圖為北韓軍隊示意圖。（法新社）

2017-04-14 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕東北亞局勢緊張，北韓核試蠢蠢欲動，美國派遣航母戰鬥群前往朝鮮半島向北韓政府施加壓力，北韓外務省亞洲局局長鄭先宇接受媒體採訪時指出，朝鮮半島局勢「一觸即發」，但北韓絕對不祈求和平。

北韓外務省亞洲局局長鄭先宇今（14日）接受中國媒體《環球時報》的採訪時，表示由於美國對北韓變本加厲的干涉，讓朝鮮半島現處於爆發戰爭的臨界點，聲稱北韓為了生存，必須用自己的力量維護國體未來，所以美國企圖用核武讓他們屈服，他們為了生存，也加強了核武實力。

鄭先宇在訪問中多次揚言，如果美國敢動用航母戰鬥群或其他手段在北韓的土地上點燃火花，北韓軍隊將以全面戰爭回應，強調北韓絕對不說空話。

由於明（15日）天是北韓「太陽節」，為北韓國父金日成的生日，是北韓最重要節日，今年為其105歲冥誕，外界推測，北韓極有可能明天飛彈試射、甚至進行第6次核子試爆的軍事活動。