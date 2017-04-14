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「炸彈之母」首次實戰 阿富汗：36名IS戰士陣亡

炸彈之母消滅36名IS戰士，沒有平民傷亡。（美聯社）

2017-04-14  15:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台灣時間今日凌晨，對阿富汗由伊斯蘭國（IS）掌控的隧道設施，投下有「炸彈之母」之稱的大型空爆炸彈。阿富汗國防部表示，約造成36名IS戰士陣亡。

根據《路透社》報導，雖然還未透過調查證實，但軍方發言人指出，「炸彈之母」消滅了36名IS戰士，以及摧毀一處IS先前用來轟炸其它地區的基地，沒有平民在這次的攻擊中身亡。

大型空爆炸彈代號為GBU-43/B，英文名稱為Massive Ordnance Air Blast bomb，簡稱MOAB，被外界稱為「炸彈之母」（Mother Of All Bombs），是美國製造的非核子重型炸彈，重量高達9450公斤，衝擊波半徑廣達近140公尺，一枚炸彈之母就能破壞大約9個街區大小的區域。

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