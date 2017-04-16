岩手縣設計給觀光客的爆笑圖示 沒想到最後竟然有洋蔥！
〔即時新聞／綜合報導〕
2020東京奧運即將到來，為了迎接在這之後來自世界的觀光客，並且向世界推展觀光，岩手縣喊出了「いわての10手」口號，提出10個讓世界觀光客感到親切的教戰手則，讓這些旅客可以有賓至如歸的感受。而來到日本的觀光客，最難克服的大概是語言問題，岩手縣政府為了克服語言隔閡，便設計出了一連串的武士圖示來幫助店家與遊客溝通。但是看看這個圖示，怎麼感覺是搞笑的成分比較多咧？
溫泉用圖示
1.進入浴池時，請勿穿著泳衣及拖鞋。（不說還以為是來走秀的XD）
2.沖澡時請注意旁人。（小心不要害隔壁大叔的假髮被揭穿）
3.請勿在浴池裡洗澡。（頭上的那隻螃蟹好讓人在意啊～）
4.浴池內請勿奔跑、游泳、或跳水。（麻煩顧好你身邊的屁孩，不管是大的還是小的）
餐廳用圖示
1.可以使用信用卡。（可以不要拿卡片來玩手裡劍之術嗎XD）
要注意的是這張圖同時也可以代表「不收卡片」，還是看下方的附註文字比較準喔！
2.素食者可用。（先生有困難可以說，不要啃樹葉啊～～～）
3.用火焰代表餐點的辣度。（原來武士先生也懂噴火）
而除了這一系列讓外國遊客更容易理解（?）的圖示之外，官方也提出了其它讓遊客感到親切的作法，包括主動向感覺困惑的遊客搭話、幫忙拍照、幫忙帶路等等，最後還提出可以用便條紙寫下對震災幫助的感謝，放在收銀檯或者廁所等容易看到的地方。其中最讓人眼睛一亮的，便是台灣再次在這個欄目被特別提到，官方甚至專門設計了一份給台灣人的版本，讓當地人能主動寫下對震災援助的感謝。
▲311大地震時受到世界各地的協助，因此政府鼓勵民眾主動寫下感謝。
岩手縣這麼用心迎接來自世界的旅客，甚至如此直白的表達了「台日友好」，台灣人不手刀去岩手玩個他兩三次，怎麼對得起人家的誠意咧？
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