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約4.7萬熊本地震災民 至今仍無固定住房

熊本縣政府透露，截止3月底為止，仍有4萬7725人在臨時安置房等處生活，至今仍無固定住房。（歐新社資料照）

2017-04-14  14:38

〔即時新聞／綜合報導〕日本熊本地震即將屆滿一年，根據當地政府統計，至今仍有4.7萬災民，仍無固定住房。

2016年4月14日晚間，日本熊本發生規模6.5地震，但這只是前震，隨後在16日的半夜1點25分，發生規模7.3的主震，當地最大震度來到7級。

熊本地震將屆滿一週年，日本《共同社》報導，熊本縣政府13日透露，截止3月底為止，仍有4萬7725人在臨時安置房等處生活，至今仍無固定住房。

由於這項統計數據，還包括居住在政府租借的民間租賃房屋，所以今年3月的統計災民數，又比去年年底增加了約4300人，此外日本政府還發現「孤獨死」的情況，因此正推進社區構建。

這場地震造成熊本和大分兩縣受災住宅，共計超過19萬棟，地震以及因地震引起的暴雨災害的死亡的人數共計225人。根據日本氣象廳的統計，熊本地震後的這段時間，測得到震度1以上的有感餘震共計近4300次。

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