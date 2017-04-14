印女嬰8月大重達17公斤 脂肪太厚抽不到血

2017-04-14 15:43

〔即時新聞／綜合報導〕印度1名女嬰察哈特（Chahat）才8個月大，但17公斤的體重竟跟4歲兒童差不多，父母擔心她胖到健康出問題，帶她去給醫生檢查，不料卻因脂肪太厚抽不到血！

綜合外媒報導，女嬰父親庫瑪（Suraj Kumar）說，女兒甫出生時很正常，沒想到之後卻很能吃，體重急速上升；母親瑞娜（Reena）表示，女兒的食量約為一般寶寶的4倍，整天不停的吃，若不滿足她的口腹之慾，就會直接擺臭臉哭給你看，另外，察哈特也常要人帶她出門，「可是她太胖了，我們快抱不動，只得就近晃晃」。

庫瑪夫婦覺得女兒的情況不僅不太對勁，且已嚴重影響到她的呼吸與睡眠，讓人憂心不已，所以帶她去看醫生。負責看診的資深醫師夏瑪（Vasudev Sharma）見狀驚呼，這麼多年來，還是頭一次看到小朋友胖成這樣，她直言，寶寶的肉太多，很難抽血檢驗找出原因，建議轉診至大醫院。

報導指出，察哈特家中經濟狀況不是很好，可能無法負擔相關醫療費用，不過夏瑪醫師也提醒，她的問題可能會越來越嚴重，必須及早治療，或許可以先從控制飲食著手，儘量讓她少吃一點，否則後果不堪設想。