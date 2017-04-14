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8歲童想吃漢堡 偷開車載妹卻很守交通規則

2017-04-14  14:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名8歲小孩日前因為太想吃漢堡，居然偷開爸爸的車，載著4歲妹妹到速食店用餐，警方詢問他為何會開車，小男孩表示是看YouTube學的。

外媒報導，美國俄亥俄州一名8歲小孩，週日晚上8點左右，突然很想去麥當勞吃漢堡，當時他的父母因為工作太累早早就寢，於是小男孩便偷開爸爸的車，載著4歲妹妹往麥當勞得來速窗口前進。

報導指出，恰好店內有民眾認出兩個小孩，便通知他們的祖父母來接人，警方也隨後到場。目擊民眾表示，這趟路程中有十字路口還有鐵軌，小朋友卻似乎完全沒有違規。警方詢問小孩為何會開車，他說是看YouTube學會的。

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  • 小孩吃漢堡示意圖，與本文無關。（圖取自happypeoplebarcelona）

    小孩吃漢堡示意圖，與本文無關。（圖取自happypeoplebarcelona）

  • 美國一名8歲小男孩趁著爸爸媽媽在睡覺，偷開車載著4歲妹一起去吃麥當勞。（圖取自YouTube）

    美國一名8歲小男孩趁著爸爸媽媽在睡覺，偷開車載著4歲妹一起去吃麥當勞。（圖取自YouTube）

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