8歲童想吃漢堡 偷開車載妹卻很守交通規則

2017-04-14 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名8歲小孩日前因為太想吃漢堡，居然偷開爸爸的車，載著4歲妹妹到速食店用餐，警方詢問他為何會開車，小男孩表示是看YouTube學的。

外媒報導，美國俄亥俄州一名8歲小孩，週日晚上8點左右，突然很想去麥當勞吃漢堡，當時他的父母因為工作太累早早就寢，於是小男孩便偷開爸爸的車，載著4歲妹妹往麥當勞得來速窗口前進。

報導指出，恰好店內有民眾認出兩個小孩，便通知他們的祖父母來接人，警方也隨後到場。目擊民眾表示，這趟路程中有十字路口還有鐵軌，小朋友卻似乎完全沒有違規。警方詢問小孩為何會開車，他說是看YouTube學會的。