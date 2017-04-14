核武測試準備好了！北韓副外長：就等金正恩下令

北韓副外交部長韓松烈。（美聯社）

2017-04-14 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕根據衛星影像顯示，北韓第六次核武試驗的準備工作大致完成，如今北韓外交官的發言更證實了這項說法，強調「核武試驗就等金正恩一聲令下」。

北韓副外交部長韓松烈（Han Song Ryol-音譯）接受《美聯社》專訪時表示，「進行下一波核武測試，就等金正恩下令」

韓松烈還提到，與美國及其盟友所陷入的緊張局面，讓朝鮮半島走向「惡性循環」，他還說，「北韓不會眼睜睜看著美國採取先發制人的打擊。」