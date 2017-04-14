| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

金正恩政權被推翻？ 鄉民熱議神準通靈師年初預言

英國預言家帕克預言，今年將會是相當困苦、恐慌的一年。（圖擷取自每日星報）

2017-04-14  13:06

〔即時新聞／綜合報導〕因曾預言英國脫歐、法國遭恐攻、川普當選，都一一實現，而被封為超神準的英國通靈師、預言家帕克（Hamilton-Parker），在今年初時也做了2017年的預言，其中包含金正恩政權被推翻，南北韓統一，近日因美國與北韓關係緊張，這則預言被網友熱烈討論！

預言家帕克預告，2017年將是困苦、恐慌的1年，有巨大的社會動盪，包括暴力、暴動以及貧窮社會的巨大痛苦，同時他也做了9項預言，其中一項指金正恩被推翻，南北韓成為統一國家。

北韓與美國的關係近來極度緊張，今有媒體報導，金正恩要平壤全部居民的4分之1，也就是60萬人立即撤離，很可能是與要開戰有關。美國方面，也派遣了戰艦在北韓附近，如果有需要可以立刻攻擊北韓。

全世界都在關心北韓與美國的下一步動作，當初帕克的預言引起PTT網友熱烈討論，有網友認為預言可能成真。

帕克9大預言，包括：

1. 歐元暴跌、丹麥與義大利將脫歐

2. 有批文件會被公開，希拉蕊將退出政壇

3. 歐洲某校將遭受毒氣、生物攻擊

4. 金正恩政權被推翻，南北韓統一

5. 致命流感將蔓延全世界

6. 歐洲和美洲出現經濟混亂，羅馬、馬德里、柏林、巴黎和布拉格將發生暴動；美國東西方將分裂，暴動、槍擊事件激增，另外，美國8月會發生日食，股市將同步大跌

7. 英國議會恐因疏於維護發生火災

8. 巨型結冰的遠古魷魚將成為熱門新聞

9. 梵諦岡教宗方濟各被暗殺、綁架，且瑞士士兵被殺

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北韓 川普 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦肉
韓式✧泡菜豬肝燒
輕鬆煮✧雙菇蒸蛋
這樣洗鮮蚵好乾淨！
轉寄

標題：金正恩政權被推翻？ 鄉民熱議神準通靈師年初預言


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.