金正恩政權被推翻？ 鄉民熱議神準通靈師年初預言

英國預言家帕克預言，今年將會是相當困苦、恐慌的一年。（圖擷取自每日星報）

2017-04-14 13:06

〔即時新聞／綜合報導〕因曾預言英國脫歐、法國遭恐攻、川普當選，都一一實現，而被封為超神準的英國通靈師、預言家帕克（Hamilton-Parker），在今年初時也做了2017年的預言，其中包含金正恩政權被推翻，南北韓統一，近日因美國與北韓關係緊張，這則預言被網友熱烈討論！

預言家帕克預告，2017年將是困苦、恐慌的1年，有巨大的社會動盪，包括暴力、暴動以及貧窮社會的巨大痛苦，同時他也做了9項預言，其中一項指金正恩被推翻，南北韓成為統一國家。

北韓與美國的關係近來極度緊張，今有媒體報導，金正恩要平壤全部居民的4分之1，也就是60萬人立即撤離，很可能是與要開戰有關。美國方面，也派遣了戰艦在北韓附近，如果有需要可以立刻攻擊北韓。

全世界都在關心北韓與美國的下一步動作，當初帕克的預言引起PTT網友熱烈討論，有網友認為預言可能成真。

帕克9大預言，包括：

1. 歐元暴跌、丹麥與義大利將脫歐

2. 有批文件會被公開，希拉蕊將退出政壇

3. 歐洲某校將遭受毒氣、生物攻擊

4. 金正恩政權被推翻，南北韓統一

5. 致命流感將蔓延全世界

6. 歐洲和美洲出現經濟混亂，羅馬、馬德里、柏林、巴黎和布拉格將發生暴動；美國東西方將分裂，暴動、槍擊事件激增，另外，美國8月會發生日食，股市將同步大跌

7. 英國議會恐因疏於維護發生火災

8. 巨型結冰的遠古魷魚將成為熱門新聞

9. 梵諦岡教宗方濟各被暗殺、綁架，且瑞士士兵被殺