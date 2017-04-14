金正恩政權被推翻？ 鄉民熱議神準通靈師年初預言
2017-04-14 13:06
英國預言家帕克預言，今年將會是相當困苦、恐慌的一年。（圖擷取自每日星報）
〔即時新聞／綜合報導〕因曾預言英國脫歐、法國遭恐攻、川普當選，都一一實現，而被封為超神準的英國通靈師、預言家帕克（Hamilton-Parker），在今年初時也做了2017年的預言，其中包含金正恩政權被推翻，南北韓統一，近日因美國與北韓關係緊張，這則預言被網友熱烈討論！
預言家帕克預告，2017年將是困苦、恐慌的1年，有巨大的社會動盪，包括暴力、暴動以及貧窮社會的巨大痛苦，同時他也做了9項預言，其中一項指金正恩被推翻，南北韓成為統一國家。
北韓與美國的關係近來極度緊張，今有媒體報導，金正恩要平壤全部居民的4分之1，也就是60萬人立即撤離，很可能是與要開戰有關。美國方面，也派遣了戰艦在北韓附近，如果有需要可以立刻攻擊北韓。
全世界都在關心北韓與美國的下一步動作，當初帕克的預言引起PTT網友熱烈討論，有網友認為預言可能成真。
帕克9大預言，包括：
1. 歐元暴跌、丹麥與義大利將脫歐
2. 有批文件會被公開，希拉蕊將退出政壇
3. 歐洲某校將遭受毒氣、生物攻擊
4. 金正恩政權被推翻，南北韓統一
5. 致命流感將蔓延全世界
6. 歐洲和美洲出現經濟混亂，羅馬、馬德里、柏林、巴黎和布拉格將發生暴動；美國東西方將分裂，暴動、槍擊事件激增，另外，美國8月會發生日食，股市將同步大跌
7. 英國議會恐因疏於維護發生火災
8. 巨型結冰的遠古魷魚將成為熱門新聞
9. 梵諦岡教宗方濟各被暗殺、綁架，且瑞士士兵被殺
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 大事要發生了？ 外媒：金正恩下令60萬人撤離平壤
- 美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈
- 豬隊友？美軍空襲支援敘利亞 卻炸死18名友軍
- 《中英對照讀新聞》Gator: Orange is the new green 鱷魚：橘色是新綠色
- 自爆「活龍」秘訣！ 82歲AV男優每天吃這東西...
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 獨家》帶槍闖過洛城安檢 美國烏龍女警桃機繳械
- MLB》陳偉殷情緒失控 挨轟後出現罕見動作（影音）
- 緩起訴金中央管 社福團體難爭補助
- 好兄弟朴有天將結婚？JYJ在中這樣霸氣回應
- 教育金像獎 《山野中的漁光》榮獲桂冠
- 中國經濟成長趨緩 世銀估明年剩6.3%
- 《粉嫩錶情》5
- 總裁失言為何急道歉？ 全聯去年年輕客大增4成
- 《粉嫩錶情》3
- 留學、進統一苦過來？ 鄉民掀徐重仁「靠爸」史
- MLB》陳偉殷跟主場犯沖 馬林魚苦戰16局惜敗
- 自由廣場》監察院介入立法權
- 內灣火焰蟲起舞 東窩螢區明起車輛管制
- 這縣市民進黨執政33年... 綠營人士憂變藍天
- 就醫雙向轉診明上路 小病直接跑大醫院傷荷包
- 軍宅轉租一年套利百萬 立委促查
- 宜蘭2轎車衝進農田四輪朝天 2人受傷送醫
- 協助後送 恆春人盼空勤總隊進駐機場
- 「人」字肝癌術痕 南投「肝苦人」發願行善
- 吳慷仁轉性話超多 邵雨薇解密原因是...
- 追殺滷味小開 兩嫌被逮
- 路考肇事責任誰擔？公路總局：應考人有義務遵守規則
- 自由廣場》大學容不下藝廊？
- MLB》金賢洙啟用時機太詭異 美球迷製傳單諷金鶯
- 自由廣場》年輕人未必吸引年輕票
- 《小包有戲》2
- 女神大聊XX嚇歪主持人 自豪能當專業酒鬼
- 吳慷仁虛榮當大使 受北影認證電影人
- 中國3月出口年增16.4% 2年來新高
- 高雄去年酒駕傷亡數 仁武區最多
- 供需料趨平衡 世界油價持穩
- 聽聞《星際異攻隊》導演酒醉想自殺 馮迪索急搭私人飛機去救人
- 發票兌獎逾期 Yahoo奇摩現金賠償
- 台東市中央市場前閒置土地 處分案通過
- 小確幸 台東市明起路邊免收停車費16天
- 杭菊種苗老化 銅鑼農會培養新品種
- 宜縣綠營民調落後 吳澤成透露原因是...
- 終生「瘦」用 醫師出書分享減重方法
- 漢翔去年營收創新高 今年拚持平
- 保育藻礁號召陳情 「我是觀音人」臉書一度遭議員關閉
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：金正恩政權被推翻？ 鄉民熱議神準通靈師年初預言
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分