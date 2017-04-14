三星辦公大樓驚傳發現爆裂物！全員緊急疏散

南韓三星集團辦公大樓驚傳發現爆裂物。（路透）

2017-04-14 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕南韓三星集團大樓驚傳發現爆裂物，警消獲報後趕赴現場搜尋，並清空大樓所有人員。

綜合外媒報導，南韓警方獲報，三星生命保險位於首爾的總部疑似發現爆裂物。大樓內的所有員工已被疏散，警消到場後隨即展開調查，搜索行動目前還在進行中。