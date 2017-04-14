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MLB》陳偉殷跟主場犯沖 馬林魚苦戰16局惜敗 林內紫斑蝶遷移爆5年最大量 國3封外車道 三星辦公大樓驚傳發現爆裂物！全員緊急疏散
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三星辦公大樓驚傳發現爆裂物！全員緊急疏散

南韓三星集團辦公大樓驚傳發現爆裂物。（路透）

2017-04-14  12:06

〔即時新聞／綜合報導〕南韓三星集團大樓驚傳發現爆裂物，警消獲報後趕赴現場搜尋，並清空大樓所有人員。

綜合外媒報導，南韓警方獲報，三星生命保險位於首爾的總部疑似發現爆裂物。大樓內的所有員工已被疏散，警消到場後隨即展開調查，搜索行動目前還在進行中。

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