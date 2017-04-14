傳美軍擬先發制人攻擊北韓 五角大廈拒絕評論

美國航母卡爾文森號（USS Carl Vinson，CVN 70），往朝鮮半島前進，向北韓政府施加壓力，此舉勢必造成朝鮮半島緊張局勢升溫。（歐新社）

2017-04-14 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國全國廣播公司新聞台（NBC News）爆料，若北韓政權實施核子試驗，美軍有意先發制人，發動攻擊，此報導引發國際注目，但五角大廈拒絕評論此報導。

根據《路透》報導，針對NBC稱美軍打算先發制人說法，五角大樓拒絕對此評論，稱不會討論未來的行動，也不會公開揣測可能的情況，五角大廈發言人懷特（Dana White）在一份聲明中僅表示：「指揮官一直在考慮各種選擇來防範任何突發事件」，強調面對潛在的威脅，美國對日韓等盟國的承諾不變。

不過福斯新聞（Fox News）國防記者格里芬（Jennifer Griffin）在推特上表示，多位美國高級國防官員認為NBC這則報導「大錯特錯」（wildly wrong）、「瘋了吧」（crazy），還稱五角大樓私下表示，這報導「極為危險」（extremely dangerous）。

NBC報導，美方多位高級情報官員向其爆料，目前美軍打算對北韓先發制人，轟炸機也已準備妥當，美軍將使用常規武器對北韓發動轟炸，只要有需要，可以立刻攻擊北韓。