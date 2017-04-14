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規模30兆！盛傳蘋果有機會收購迪士尼

2017-04-14  11:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國科技公司蘋果與傳媒公司迪士尼，可說都是全球最具知名度的品牌之一，如今兩者有可能合而為一？一篇投資分析報告提到，蘋果有可能拿出上千億美元的資金來收購迪士尼。

綜合外媒報導，加拿大投資銀行「RBC Capital Markets」一篇寫給客戶的投資分析指出，近期有一些投資者，對於蘋果認真考慮收購迪士尼有著越來越高的期望。當中提到，蘋果有可能拿出2000億美元（約6.1兆台幣）以上的資金收購迪士尼，屆時將成為價值1兆美元（約30兆台幣）的公司，對科技業來說將帶來無限的機會。

分析中指出，「對蘋果來說，目標的規模不是重點，內容才是他們關注的事情，迪士尼能夠提供硬體之外的多元化管道，而不會削弱蘋果的品牌價值。」

這樣的傳言並非空穴來風，主要是在去年，蘋果執行長庫克（Tim Cook）告知分析師「對任何規模的收購都抱持開放態度」，加上蘋果高層也曾與時代華納在2015年討論收購事宜，雖然時代華納最終由美國通訊商AT&T以85億美元（約2600億台幣）收購。

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  • 投資分析指出，蘋果有可能籌備千億美元收購迪士尼。（法新社）

    投資分析指出，蘋果有可能籌備千億美元收購迪士尼。（法新社）

  • 投資分析指出，蘋果有可能籌備千億美元收購迪士尼。（法新社）

    投資分析指出，蘋果有可能籌備千億美元收購迪士尼。（法新社）

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