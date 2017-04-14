100歲的中共反叛者 毛澤東秘書李銳：我堅持人性
2017-04-14 11:10
毛的前秘書李銳。（圖取自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕毛澤東在他的時代引領一波狂潮，影響深遠。毛的前秘書李銳昨天滿100歲，在外媒專訪中，李銳訴說自己因為反叛性格，成為了中共不信任的人物，但他堅毅地說：「人性同黨性發生矛盾，我堅持人性」。
《BBC中文網》採訪1917年4月13日生、已經高齡100歲的毛澤東前秘書李銳，回憶過往經歷，他頭腦依然清晰。李銳幼時嚮往成為一名共產黨員，長大後如願進入共產黨，還當了毛澤東的秘書，但憶起那段時光，李銳說恐怖又不人道。
訪問過程中，李銳仍不願提毛澤東，因為「這個黨是毛澤東搞起來的」、「這是中國人的習慣」。報導指出，當年李銳因為直指毛的錯誤，被驅逐出黨還坐了8年牢，毛死後中共讓李銳重新入黨。
報導指出，入黨後李銳對天安門事件公開發聲「不要搞戒嚴運動」、「不要對學生搞行動」，結果再度被開除黨籍。李銳對此表示：「人性同黨性發生矛盾，我堅持人性」，他拒絕對黨做檢討，直指「中國還缺乏民主，這是最大問題」。
報導指出，至今李銳專心寫作，但他的書不受中國領導階層青睞，在中國無法販售。友人勸他只要活下來就好，但高齡100歲的李銳仍在反叛。
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