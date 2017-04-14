| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB Live》殷仔敗投解套 兩隊殺進延長賽 懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 國際

重大發現！ NASA：土衛二具備生命所需全部條件

土星探測器卡西尼在2015年10月飛越土衛二，並對其從冰縫中的噴射羽流進行了採樣，發現含有氫氣。（NASA）

2017-04-14  10:54

〔即時新聞／綜合報導〕台灣時間今（14日）晨2點，美國國家航空暨太空總署（NASA）宣布，在土星衛星「土衛二（Enceladus）」所噴出的水蒸氣中，檢測出氫分子，由於氫氣可以是原始微生物的糧食，這項重大發現顯示土衛二可能具備生命所需全部條件。

NASA在台灣時間今晨召開記者會表示，土星探測器卡西尼（Cassini）在2015年10月飛越土衛二時對其從冰縫中的噴射羽流進行了採樣，發現裡頭含有氫氣及二氧化碳，研究團隊表示，氫氣應為冰下溫暖海洋和海底岩層之間的水熱反應所產生，這種水熱反應可以能為特殊微生物提供能源，氫氣和二氧化碳可以合成甲烷，部分微生物可以靠著甲烷生存，類似在地球海底熱泉環境的獨特熱泉生態系統。

研究團隊之一的科學家懷特（Hunter Waite）說：「雖然我們無法探測其中是否存在生命，但我們在其中發現了生命的能量來源。對於細菌而言，這裡就像糖果店一樣。」並說：「水有了，有機物有了，現在連能量來源都有了，雖然目前還沒發現生命所需的硫和磷，但仍無損土衛二是太陽系中最有可能存在地外生物的星球。」

科學家一直在尋找在太陽系中，除了地球以外有無星球也存在的生命，包含火星、木衛二（歐羅巴，Europa）、土衛二、土衛六（泰坦，Titan）等，都是被認為是尋找地外生物的重點星球，木衛二一樣觀測到冰縫中有噴射羽流，也具備極大的潛力。

廣告
  • 研究團隊表示，氫氣應為冰下溫暖海洋和海底岩層之間的水熱反應所產生，這種水熱反應可以能為特殊微生物提供能源。（NASA）

    研究團隊表示，氫氣應為冰下溫暖海洋和海底岩層之間的水熱反應所產生，這種水熱反應可以能為特殊微生物提供能源。（NASA）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： NASA 卡西尼 土衛二 木衛二
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦肉
韓式✧泡菜豬肝燒
輕鬆煮✧雙菇蒸蛋
這樣洗鮮蚵好乾淨！
轉寄

標題：重大發現！ NASA：土衛二具備生命所需全部條件


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.