重大發現！ NASA：土衛二具備生命所需全部條件

土星探測器卡西尼在2015年10月飛越土衛二，並對其從冰縫中的噴射羽流進行了採樣，發現含有氫氣。（NASA）

2017-04-14 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕台灣時間今（14日）晨2點，美國國家航空暨太空總署（NASA）宣布，在土星衛星「土衛二（Enceladus）」所噴出的水蒸氣中，檢測出氫分子，由於氫氣可以是原始微生物的糧食，這項重大發現顯示土衛二可能具備生命所需全部條件。

NASA在台灣時間今晨召開記者會表示，土星探測器卡西尼（Cassini）在2015年10月飛越土衛二時對其從冰縫中的噴射羽流進行了採樣，發現裡頭含有氫氣及二氧化碳，研究團隊表示，氫氣應為冰下溫暖海洋和海底岩層之間的水熱反應所產生，這種水熱反應可以能為特殊微生物提供能源，氫氣和二氧化碳可以合成甲烷，部分微生物可以靠著甲烷生存，類似在地球海底熱泉環境的獨特熱泉生態系統。

研究團隊之一的科學家懷特（Hunter Waite）說：「雖然我們無法探測其中是否存在生命，但我們在其中發現了生命的能量來源。對於細菌而言，這裡就像糖果店一樣。」並說：「水有了，有機物有了，現在連能量來源都有了，雖然目前還沒發現生命所需的硫和磷，但仍無損土衛二是太陽系中最有可能存在地外生物的星球。」

科學家一直在尋找在太陽系中，除了地球以外有無星球也存在的生命，包含火星、木衛二（歐羅巴，Europa）、土衛二、土衛六（泰坦，Titan）等，都是被認為是尋找地外生物的重點星球，木衛二一樣觀測到冰縫中有噴射羽流，也具備極大的潛力。