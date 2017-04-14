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美國「炸彈之母」轟炸IS 傳出破百人死亡

美軍今天在阿富汗投了一枚GBU-43/B大型空爆炸彈，這枚炸彈是除了核彈之外，威力最為強大的炸彈。（路透，2003年檔案照）

2017-04-14  10:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國軍方今天用有「炸彈之母」之稱的大型空爆炸彈，轟炸位於阿富汗的伊斯蘭國（IS）目標，目前傳出有超過百名伊斯蘭國戰士死亡。

由於阿富汗南部的伊斯蘭國戰士用洞穴以及隧道增加移動能力，美軍今天動用MC-130運輸機投放炸彈，利用降落傘及GPS導引，命中阿富汗南加哈省（Nangarhar）亞珍地區（Achin）的隧道設施，美國總統川普表示，這次軍事行動並非由他直接下令，而是授權軍方。

《IJR》報導，阿富汗地區的自由記者表示，超過100名伊斯蘭國戰士被炸死，傷亡人數可能還會增加。

《衛報》報導，當地居民表示，炸彈爆炸時發出了巨大的火焰、震動以及聲響，命中伊斯蘭國占領地區。一名阿富汗士兵則表示，爆炸的感覺猶如大地震。

大型空爆炸彈代號為GBU-43/B，英文名稱為Massive Ordnance Air Blast bomb，簡稱MOAB，被外界戲稱為「炸彈之母」（Mother Of All Bombs），是美國製造的非核子重型炸彈，重量高達9450公斤，衝擊波半徑廣達近140公尺，一枚炸彈之母就能破壞大約9個街區大小的區域。

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