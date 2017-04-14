豬隊友？美軍空襲支援敘利亞 卻炸死18名友軍

美國主導的國際聯盟誤炸「敘利亞民主力量」的基地，造成18名友軍死於轟炸。圖為民眾替18名戰士舉行葬禮。（美聯社）

2017-04-14 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國主導的國際聯盟應友軍「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces）的請求，對一處伊斯蘭國的據點發動空襲，結果卻誤炸「敘利亞民主力量」的基地，造成18名友軍死於轟炸。

綜合外媒報導，美軍中央司令部今天證實，本月11日的一次空襲中，誤炸「敘利亞民主力量」的據點，造成18人遇襲身亡；中央司令部表示，應其請求，國際聯盟11日對一處伊斯蘭國據點進行空襲，疑似給錯座標，空襲炸彈全落在「敘利亞民主力量」的基地上，造成18人遇襲身亡，美軍表示對遭誤炸身亡的人員表達哀悼之意，強調將繼續與「敘利亞民主力量」保持密切聯繫，聯手打擊伊斯蘭國。

對於這起誤炸事故，國際聯盟仍在就這起事件進行調查，以免類似事件再度發生，但美軍並未透露此次空襲是由美軍還是國際聯盟的其他成員主導。

「敘利亞民主力量」是一個由敘利亞庫德人、敘利亞阿拉伯人、敘利亞亞述人和敘利亞土耳其人武裝勢力在敘利亞內戰中所建立的軍事同盟，聲稱目標是要建立一個自治、包容、民主的敘利亞，並獲美軍為首的國際聯盟支援。