化武事件後首現身 阿薩德怒斥「全都是假的！」
2017-04-14 09:44
敘利亞總統阿薩德質疑化學武器攻擊事件的真實性，反控是美國轟炸敘利亞的藉口。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞化武攻擊事件造成至少80平民死亡，以總統阿薩德為首的敘利亞政府，被視為是罪魁禍首，也促使美國總統川普下令用60枚戰斧飛彈轟炸其軍事設施。對此，阿薩德出面喊冤，認為整起化武攻擊是「子虛烏有」。
阿薩德接受《法新社》採訪時表示，整起化武攻擊事件是「虛構」出來的，反駁國際化武專家在攻擊現場找出的證據。
阿薩德認為，這些「百分之百虛構」的故事，成為了美國發射飛彈攻擊敘利亞的合理藉口。「我們對西方的印象，尤其是美國，他們與恐怖份子連成一氣，利用虛構的故事對我們發動攻擊。」
對於在全球流傳宛如煉獄般的現場影像，阿薩德對其真實性抱持懷疑的態度，「我們不知道那些孩子是否真的被殺了，他們全死光了嗎？誰能保證這起攻擊是真的？」
阿薩德強調，「沒有任何人下令攻擊，我們也沒有任何化學武器，早在幾年前就放棄了這些東西，即使有，我們也不會去使用。」
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