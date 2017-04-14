川普接待習近平的海湖莊園 被爆衛生稽查不合格

2017-04-14 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）日前在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）接待中國國家主席習近平，如今海湖莊園卻被揭露有13項衛生檢查不合格，包括海鮮食材不新鮮、肉品冷藏溫度不夠低、置物架生鏽，以及廚師未戴頭套等。

綜合外媒報導，早在今年2月日本首相安倍晉三（Shinzo Abe）到訪前，衛生稽核人員就已對海湖莊園提出警告，但因情節較輕，仍允許餐廳照常營業，遭點名的餐廳也連忙改進。

報導指出，最優先要處理的問題，是雞、鴨、牛肉、火腿等需冷藏肉品的冰箱溫度，比規定的華氏41度（攝氏5度）高出不少，不利於保鮮；端上桌的生魚料理或快速烹調而未煮熟的魚，也沒通過滅除寄生蟲的適當處置；還有廚房水龍頭的水太冰，工作人員清潔雙手時無熱水可用，消毒效果大打折扣，且廚師也未依規戴上髮帽等。