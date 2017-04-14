自爆「活龍」秘訣！ 82歲AV男優每天吃這東西...

德田重男自爆每天都會吃「生雞蛋」，藉此維持他的精力。（圖取自鏡報）

2017-04-14 09:13

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名AV男優德田重男，就算今年已82歲，但在許多作品中還可以看到他身影，似乎不認老！他自爆每天都會吃「生雞蛋」，藉此維持他的精力。

《鏡報》報導，德田重男透露：「我喜歡在白飯上加生雞蛋，我天天吃雞蛋，這就是我充滿活力的關鍵！」德田說，很多人以為只要老了，性慾就會少，但是他認為，其實是老了後會對注意力降低，不單單只有性慾。

德田指出，在開拍前他都會女優溝通，也會稱讚女優，讓她們放鬆心情，藉此讓拍攝工作順利。