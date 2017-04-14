自爆「活龍」秘訣！ 82歲AV男優每天吃這東西...
2017-04-14 09:13
德田重男自爆每天都會吃「生雞蛋」，藉此維持他的精力。（圖取自鏡報）
〔即時新聞／綜合報導〕日本知名AV男優德田重男，就算今年已82歲，但在許多作品中還可以看到他身影，似乎不認老！他自爆每天都會吃「生雞蛋」，藉此維持他的精力。
《鏡報》報導，德田重男透露：「我喜歡在白飯上加生雞蛋，我天天吃雞蛋，這就是我充滿活力的關鍵！」德田說，很多人以為只要老了，性慾就會少，但是他認為，其實是老了後會對注意力降低，不單單只有性慾。
德田指出，在開拍前他都會女優溝通，也會稱讚女優，讓她們放鬆心情，藉此讓拍攝工作順利。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 大事要發生了？ 外媒：金正恩下令60萬人撤離平壤
- 美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈
- 陶大衛腦震盪斷2門牙 擬控告聯合航空
- 美國聯航求止血 同機乘客退費封口
- 中國軍機頻踩線 日機近一年緊急升空851次
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 獨家》帶槍闖過洛城安檢 美國烏龍女警桃機繳械
- MLB》陳偉殷情緒失控 挨轟後出現罕見動作（影音）
- 《小辭典》建蔽率
- 《晶湛技藝》異域之藍
- 衛武營國藝中心10月完工 地景藝術迎賓
- 台股開盤下跌30.18點 報9806.50點
- 超越美國 中國成全球最大原油進口國
- 宣傳反毒 國防部副部長秀倒立
- 《小包有戲》4
- 留學、進統一苦過來？ 鄉民掀徐重仁「靠爸」史
- MLB Live》殷仔敗投解套 兩隊殺進延長賽
- 追殺滷味小開 兩嫌被逮
- 【朵朵小語】 寧可靜默
- 竹南海水浴場驚見男浮屍 身分待查
- 軍宅轉租一年套利百萬 立委促查
- 板橋大遠百 郵輪看秀禮遇媽咪
- 三峽祖師廟重建70歲 展前輩畫家名作
- 黨員名冊外洩 國民黨提告
- 阿伯後面跟著長長車隊 大家不敢超車的原因竟是...
- 彰縣反毒 推國、高中職擴大尿篩
- RBC Heritage 高球賽》潘政琮第一回合71桿完賽 考雷暫領先
- 鳳梨、竹筍採收 關廟3地聯合行銷
- 陳偉殷拚開季二連勝 今日賽事預告與轉播
- 綠色大學去年評比 暨大居全球51名
- NBA》「還要再打一季」諾威斯基不輕言退休
- 北市區公所發防災頭套不教用 挨批
- 防風林、圍籬倒 飛沙襲苑裡
- 士林4號公園遊具 輪椅可推上去玩
- 借舊鼓打到第一名 偏鄉國小「鼓」舞人心
- LPGA樂天錦標賽 李美香、克蕾茉暫列領先
- 網球》謝淑薇攜手羅國搭檔 直落二勇闖瑞士賽四強
- 讓小搗蛋變愛迪生 頭份將開課
- 白百何樂被小王摸臀 綠帽夫左擁右抱
- 《方包正型》4
- 道路邊坡變垃圾坑 卓溪清理頭大
- 天心談藤愛 幸福獨一無二
- 42次之後 魏少挑戰另一奇蹟
- 《觀察筆記》寫給天空
- 林志玲交殷琪姪子？嫁中國富商？林爸爸這樣說
- 基隆建築歷史感強 劇組紛來取景
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：自爆「活龍」秘訣！ 82歲AV男優每天吃這東西...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分