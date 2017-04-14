人妻嚐鮮卻遇變態男 遭凌辱虐待到大便失禁
2017-04-14 09:10
〔即時新聞／綜合報導〕中國發生一起人妻外遇，結果遇到恐怖變態的事件，該女遭到變態男凌辱性侵，還導致失禁，相當悲慘。
中媒報導，2014年中國一名陳姓美麗人妻到江蘇辦事，透過網路交友認識了大她18歲的張姓男子。張姓男子自稱是陳的老鄉，在南京經商，兩人愈互動愈有好感。當年5月，陳女與張男在南京開房間，沒想到一進房間，張男就露出變態本性，提出各種變態需求。
報導指出，陳女當場拒絕張男，但卻遭張男用各種手段凌辱，讓她大便失禁，隔天清晨，張男還強暴陳女。陳女逃脫後報警，張男被以強姦罪處刑，警方調查後發現，張男並非商人，而是菜市場肉販。
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