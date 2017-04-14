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才炸完IS 美情報官員爆料：已準備轟炸北韓

北韓政權無視美國總統川普派出航空母艦前往朝鮮半島的警告，依然緊鑼密鼓地準備核子試驗。（美聯社）

2017-04-14  08:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前才下令轟炸敘利亞空軍基地，今天凌晨又傳出美軍動用巨型炸彈轟炸IS，最近川普也表示將會處理北韓的問題，美國情報官員透露，美軍已派遣兩艘可發射戰斧巡弋飛彈的驅逐艦在區域就位，如有需要立刻就可以攻擊北韓！

美國全國廣播公司新聞台（NBC News）報導，北韓政權無視美國總統川普派出航空母艦前往朝鮮半島的警告，依然緊鑼密鼓地準備核子試驗，傳北韓很有可能在明天15日「太陽節」當天進行第6次核子試爆的軍事活動，此舉惹怒川普，他揚言將會處理北韓。

美方多位高級情報官員向電視台爆料，目前美軍打算先發制人，轟炸機也已準備妥當，美軍將使用常規武器對北韓發動轟炸，只要有需要，可以立刻攻擊北韓。

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