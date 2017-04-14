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大事要發生了？ 外媒：金正恩下令60萬人撤離平壤

外媒報導，北韓領導人金正恩要平壤全部居民的4分之1，即60萬人立即撤離。（圖擷取自朝中社）

2017-04-14  08:00

〔即時新聞／綜合報導〕東北亞關係緊張，外媒報導，北韓領導人金正恩要平壤全部居民的4分之1，即60萬人立即撤離。專家認為，這是因為北韓與美國的關係極度緊張。

《Pravda report》報導，由於北韓的避難所不足以供應全市的人口，因此金正恩下令60萬人撤出，這60萬人中有許多人有前科，金正恩要他們離開，將避難所留給其他人使用。有些北韓人民已在向友人、故鄉道別。

報導表示，由於開戰後將出現難民問題，消息指出，中國在近北韓邊界處部署了15萬名士兵。對此中方否認。

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