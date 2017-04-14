聯航批亞裔醫師好鬥 同機乘客打臉「他很有禮貌」
2017-04-14 08:50
〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空（United Airlines）暴力對待乘客事件引起輿論撻伐，一位同機乘客表示，當時亞裔旅客杜成德（David Thanh Duc Dao，譯音）相當有禮貌，打臉聯航總裁姆諾茲（Oscar Munoz）所描述的「好鬥」。
《今日美國》報導，機上乘客、歷史老師鮑威爾（Jason Powell）指出，他當時坐在杜成德前面5排的位置，聽到杜成德因拒絕下機與工作人員發生爭執。鮑威爾說杜成德「很有禮貌、就事論事，表現出適當的憤怒，我百分之百贊同他。」
報導指出，杜成德遭到暴力對待讓鮑威爾難以接受，認為這不應該發生。當時他對一起搭機的學生說「我們不需要看到這些」，隨後帶著學生下機，其中還有學生哭了，一對父女也隨他們一同下機，直到事件平息才回到機上。
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