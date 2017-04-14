美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈
美軍今天在阿富汗投了一枚GBU-43/B大型空爆炸彈，這枚炸彈是除了核彈之外，威力最為強大的炸彈。（路透，2003年檔案照）
〔即時新聞／綜合報導〕美軍表示，今天動用了有「炸彈之母」之稱的大型空爆炸彈，轟炸位於阿富汗的伊斯蘭國（IS）目標，這枚21000磅的巨型炸彈，是「非核彈」武器中威力最強大的炸彈，這也是美軍第一次在戰場上動用這型炸彈，不過這次轟炸行動，並非由美國總統川普直接下令。
美軍動用一架MC-130運輸機投放這枚炸彈，利用降落傘及GPS導引，命中阿富汗南加哈省（Nangarhar）亞珍地區（Achin）一處「隧道設施」，地點接近阿富汗及巴基斯坦邊界，目前還未知對伊斯蘭國造成多大的傷害。
美國總統川普在面對媒體詢問時表示，這次動用GBU-43/B並非由他直接下令，而是授權下的行動，根據了解，是由美軍駐阿富汗司令尼克森將軍（John Nicholson）發動，主要目的是破壞伊斯蘭國的地下碉堡及設施。
大型空爆炸彈代號為GBU-43/B，英文名稱為Massive Ordnance Air Blast bomb，簡稱MOAB，被外界戲稱為「炸彈之母」（Mother Of All Bombs），是美國製造的非核子重型炸彈，重量高達9450公斤，衝擊波半徑廣達近140公尺，一枚炸彈之母就能破壞大約9個街區大小的區域。
美軍曾在2003年時測試過這種炸彈，爆炸後產生的蕈狀雲，遠在32公里外就能看到，一顆GBU-43/B的威力，等同大約11噸的TNT，如果與美軍在二戰時投放在廣島的第一顆原子彈相比，破壞力大約是千分之一。
美軍2003年測試GBU-43/B畫面
GBU-43/B大型空爆炸彈是由大型運輸由高空投放，搭配降落傘及GPS導引系統，以強大的破壞力精準打擊目標。（法新社，2003年檔案照）
GBU-43/B轟炸之後產生的蕈狀雲，遠在23公里之外都能看得到。（路透，2003年檔案照）
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標題：美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈
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