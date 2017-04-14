川普：將處理北韓問題 認習近平會力助
2017-04-14 04:00
〔中央社〕外界擔憂北韓可能再進行核子試爆或飛彈試射之際，美國總統川普今天再發出警告，表示將會處理北韓的問題。他也說，相信中國國家主席習近平會「非常努力」協助解決這項挑戰。
北韓15日將紀念建國領導人金日成105歲冥誕，外界盛傳北韓可能即將進行第六次核子試爆，據報導一處試爆場近日出現活動。川普談及北韓時表示：「北韓是個問題，這個問題將得要處理。」
今天稍早，美軍在阿富汗對伊斯蘭國（IS）聖戰士發動空襲，投下號稱「炸彈之母」的核彈外最大炸彈。外傳此舉意在對北韓發出警告，但川普淡化這種說法。
他說：「我不知道這是否對北韓傳達了訊息。是否傳達了訊息都沒有任何分別。」
他又說，他相信中國國家主席習近平會「非常努力」協助解決這項挑戰。
川普還提及，他上周在佛羅里達州與習近平會談時，和他相處很長時間。他說：「我真的開始喜歡和尊敬習主席。他是個很特別的人。我認為他會非常努力。」
川普昨天上午曾推文說「我對中國妥善處理北韓有強大信心，如果中國無法做到，美國與盟友將會聯手處置！」
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