核彈外最大 美用炸彈之母轟阿國聖戰士
2017-04-14 03:04
〔中央社〕美軍表示，美軍今天對阿富汗東部的伊斯蘭國（IS）目標發動空襲，投下一枚近萬公斤的大型空爆炸彈，這種炸彈號稱「炸彈之母」，是核彈以外歷來在作戰中使用的最大炸彈。
美國廣播公司新聞網（ABC News）與法新社報導，駐阿富汗美軍發布聲明說，這枚GBU-43/B大型空爆炸彈（GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast）命中南加哈省（Nangarhar）亞珍地區（Achin）一處「隧道設施」。目前還不清楚這次攻擊造成聖戰士多大損傷。
攻擊是在當地時間晚間7時32分發動，地點接近阿富汗與巴基斯坦的邊界。
空軍發言人賴德（Pat Ryder）說：「GBU-43/B炸彈是歷來在作戰中動用的最大非核彈炸彈。」
這種空爆炸彈（MOAB）俗稱「炸彈之母」（Motherof All Bombs），是在2002至2003年間於美國領軍入侵伊拉克前快速研發製造出來，重達9797公斤，是由全球衛星定位系統（GPS）導引的炸彈，。
根據美國空軍，上次測試這種炸彈是在2003年，炸彈爆炸後產生巨大蕈狀雲，遠在32公里外都看得到。
五角大廈發言人史敦普上校（Adam Stump）表示，這枚炸彈是由一架MC-130運輸機投送。
駐阿富汗美軍司令尼柯森（John Nicholson）表示，隨著伊斯蘭國在阿富汗分支呼羅珊組織（Khorasan）的損失增加，他們利用急造爆炸裝置（IED）、碉堡和隧道加強防禦，這種炸彈可以減少這些障礙。
白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）在每日簡報會中形容，這種炸彈是「威力強大而能夠精準投送的大型武器」，他也強調，美國採取所有必要措施，避免空襲造成平民傷亡。
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