陶大衛腦震盪斷2門牙 擬控告聯合航空
2017-04-14 01:36
〔中央社〕聯合航空將亞裔醫師陶大衛拖下飛機，粗暴見血場面傳遍國際引發公憤，律師今天說，陶大衛有顯著腦震盪，鼻子受傷，還斷了兩顆門牙，可能控告「一直霸凌我們的」聯航討公道。
據有線電視新聞網（CNN）和美聯社報導，律師狄米崔歐（Thomas Demetrio）在芝加哥的記者會表示，他將會代表陶大衛（David Dao，譯音）提告。
路透社報導，他說：「長久以來，航空公司一直霸凌我們，聯合航空尤其如此。」他又說：「是否會提出告訴呢？是的，有可能。」
狄米崔歐強調，根據法律規定，不得以不合理的力量將乘客趕下飛機。聯合航空卻強拖陶大衛下機，導致他在過程中遭到顯著腦震盪，鼻子受傷，還斷了兩顆門牙，將必須接受重建手術。
69歲的陶大衛是越南裔美籍醫師，他搭上聯合航空9日由芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）起飛的班機，預備前往肯塔基州路易斯市（Louisville），但公司為了替機組人員騰出座位，派出航警將他拖下飛機。
陶大衛的女兒克麗絲托（Crystal Dao Pepper）在記者會表示，全家都因父親遭遇的事件而感到「恐懼，震驚和厭惡」。她說，陶大衛是個「很棒的父親」，也是個「慈愛的祖父」。
狄米崔歐說，陶大衛告訴他，這次被拖過飛機走道趕下機的事件，比起他1970年代在越南老家體驗過的逃難經歷更駭人。他又說，目前聯合航空方面一點表示都沒有。
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