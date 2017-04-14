震懾金正恩 傳美方海豹部隊演練斬首行動
2017-04-14 00:52
〔即時新聞／綜合報導〕隨著北韓核武問題升溫，美方派出卡爾文森號航母駛向朝鮮半島，艦上並載有擅長反恐任務的三角洲部隊與海豹部隊，部分外媒報導更指稱，為了應對北韓核武的威脅，美方特種部隊已著手進行「斬首」行動的相關訓練，就連曾擊斃恐怖組織首腦賓拉登的美國特種部隊「海豹突擊隊第六隊」也被納入演練。
針對金正恩的核武發展威脅越來越大，美國總統川普近日在受訪時警告，指美方已派出「無敵艦隊」開向北韓，此舉讓朝鮮半島局勢更趨緊張。
雖然川普近日與中國國家主席習近平通電話時，還敦促應和平解決朝鮮危機，不過據《每日郵報》、《太陽報》、《每日星報》等外媒報導指稱，南韓軍隊說，美方這次派往南韓的相關部隊，將於兩國接下來的軍事演習中演練刺殺北韓領導人金正恩的行動。但針對這項說法，美方官員則是予以否認。
相對於此，金正恩也特別選在北韓已故領導人金日成誕辰前視察特種部隊軍演，較勁意味濃厚，外界都在密切關注朝鮮半島的後續局勢變化。
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