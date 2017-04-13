難民成奴隸 利比亞販賣人口漸汜濫

2017-04-13 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕奴隸買賣死灰復燃？聯合國移民局接獲消息指出，利比亞的人口買賣十分活躍。許多西非人會經過利比亞橫跨地中海到歐洲，這些來自非洲各地的難民與移民，在利比亞被人口販子挾持綁架，被迫無償勞動甚至是被迫賣淫。

國際移民組織（IOM）昨（12）日表示，他們從西非移民的口中聽聞了這項消息，而目前已知的案例已超過上百件。其中一名倖存者表示，他在利比亞被挾持，對方勒贖他的家屬320美金，如果不能支付贖金，便會謊稱他已死亡，事實上是賣給他人。

一個人以美金200元到500元的價格在市場上公開出售，這些人大多被要求從事建築或農作，女性被強暴或被迫當性奴也時有所聞。

一名國際移民組織的官員表示，「我們所知道的是，這些落在人口販子手裡的移民，面臨的是營養不良、性虐待甚至是謀殺。」