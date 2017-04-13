敘國化武物質為何？ 英國驗出沙林毒氣
2017-04-13 23:19
一名遭到化武襲擊的敘國孩童。（路透）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕敘利亞伊德利卜省（Idlib）4月4日發生平民遭到化學武器攻擊事件，包含老弱婦孺在內，共89人身亡，引來國際譴責與調查。繼美國和土耳其後，英國在敘國化武攻擊受難者樣本上，同樣也驗出沙林（Sarin）毒氣以及類似沙林毒氣的物質。
英國國防部一名發言人今日（13）向CNN表示，科學家採集化武受害者的毛髮和血液樣本，在英國實驗室裡檢驗後發現，「對神經毒素沙林或類似沙林的物質檢測呈陽性反應。」
該發言人強調，英國並未代表任何國家或是組織檢驗，僅是自行檢驗。
另外，土耳其檢驗受害者的尿液和血液樣本、檢驗3具屍體，土耳其衛生部長阿克達（Recep Akdag）在英國檢驗出爐的前一日即表示，他「確信」化武攻擊使用的是沙林毒氣。
美國率先指出化武攻擊的有毒物質為沙林毒氣，但未提供具體證據。
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