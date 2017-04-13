少年騎車撞壞賓利後照鏡 聽到維修金額後哭了

少年騎電動車把賓利的後照鏡撞壞了。（圖擷取自中國青年網）

2017-04-13 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南鄭州日前有名少年騎著電動車放學回家，但卻意外發生了車禍，撞上停在路邊的賓利，賓利的後照鏡整個被撞壞，事後賓利車主到場，稱這個後照鏡的維修價格大概需要3至4萬人民幣（約13.4萬至17.8萬元新台幣），少年一聽，似乎被嚇到，後來忍不住哭了出來。

綜合中國媒體報導，這名少年今年15歲，在附近一所初中（國中）就讀，少年撞車後，他也摔倒在地，褲子也沾上了泥濘；據了解，賓利車主沒有報警，但他和少年要了少年父親電話，然後把破碎的後照鏡片放回車裡。

賓利車主對少年說，有急事要辦，要把車開到維修廠，後續維修問題會和少年父親聯絡。

少年一臉茫然，不知所措，或許是頭一次遇到這種事情，聽到要賠人家3至4萬人民幣，他隨後就哭了起來。

報導提到，少年父親事後打電話和少年說，大人會處理這些事，讓孩子別太難過，之後少年就回家了。