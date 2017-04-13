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美聯軍轟敘國毒氣系統釀百人死 俄要派無人機偵查

2017-04-13  22:39

〔編譯周柏憲／綜合報導〕敘利亞軍方表示，以美國為首的聯合軍隊12日晚間於敘國東部代爾祖爾省（Deir al-Zour）發動空襲，擊中激進組織「伊斯蘭國」（IS）的毒氣供應系統，毒物因此外洩，造成「數百人」身亡，聯軍否認此事。

聯軍發言人、美國空軍上校多里安（John Dorrian）透過電子郵件向《路透》表示，12日晚間並未在該區發動空襲，「敘利亞的說法並非屬實，可能是蓄意誤導。」

根據俄羅斯通訊社（RIA），俄國國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）表示，俄國防部未收到有關訊息，但俄方已經派無人機偵查該區。

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  • 聯軍發言人、美國空軍上校多里安駁斥敘利亞軍方說法。（法新社）

    聯軍發言人、美國空軍上校多里安駁斥敘利亞軍方說法。（法新社）

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