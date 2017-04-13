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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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棄核彈、棄鎖國 中國官媒跳出來警告北韓

2017-04-13  22:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒《環球時報》今天發布一篇提名為〈社評：朝鲜棄核與開放，有中國幫助就不危險〉的社論。其中呼籲平壤早日放棄鎖國路線，更表明「北京不會對平擾繼續從事核導活動予以忍耐，這一點中美的共識越來越多。」

文中表示「半島無核化是中國的堅定立場，北京不會對平壤繼續從事核導活動予以忍耐，這一點中美的共識越來越多。然而不同的是，北京堅持和平解決這一問題，不威脅平壤政權的生存，但是華盛頓卻可能採取動武的極端手段。朝鮮及時聽從中國的規勸宣布暫停核活動，逐漸邁向棄核，中國對保障朝鮮國家和政權棄核之後的安全發揮積極作用，這是平壤的最佳選擇。」

社論寫到，20多年來用核彈威懾來達到平壤維護政權的首要目的，已經被現實證明行不通，華盛頓不會因此懼怕平壤，反倒對朝鮮動武的可能性會急遽增加。

社論指陳，平壤停止核導活動的那一刻終將到來，即使不受到美國的軍事攻擊，平壤也差不多是全世界最孤立的國家。而與國際社會的和解注定會發生，應該要爭取邁出這一步的主動權。雖然開放有被顛覆的風險，但是鎖國更加沒有希望。

社論中也向朝鮮喊話「中國會成為朝鮮對外開放條件下國家政治穩定的大後方。」並說「中國奉行不干涉他國內政的政策，走堅定的中朝友好之路，不會讓平壤失去獨立自主。」

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  • 中國官媒《環球時報》呼籲平壤早日放棄鎖國路線，更表明「北京不會對平擾繼續從事核導活動予以忍耐，這一點中美的共識越來越多。」（擷取自環球網）

    中國官媒《環球時報》呼籲平壤早日放棄鎖國路線，更表明「北京不會對平擾繼續從事核導活動予以忍耐，這一點中美的共識越來越多。」（擷取自環球網）

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