美聯軍空襲IS毒氣庫 敘軍控：害數百平民被毒死
2017-04-13 22:19
阿賽德政府指控，美軍空襲IS的行動，造成毒氣釋放，害死數百位無辜平民。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞政府軍疑似用毒氣攻擊，造成80多人死亡；今天敘利亞政府軍也指控，美國為首的聯軍昨晚空襲伊斯蘭國（IS）毒氣供應庫，因此釋放出有毒物質，導致包含平民在內數百人死亡，美軍今天否認此說法。
美軍否認指控
綜合外媒報導，昨天晚間聯軍發動空襲，轟炸IS的毒氣供應庫，敘利亞政府軍發出聲明表示，這次攻擊造成毒氣外洩，導致數百人死亡，當中包括許多無辜平民。不過內容沒有提到毒氣的性質。
美國空軍上校多里安（John Dorrian）受訪時否認指控，他強調敘軍提供的時間點，該地區根本沒有空襲行動，並反批這是阿塞德故意散播「錯誤信息」。
敘利亞國家通訊社《Sana》則報導，當時有大量毒素釋出，從白色變為黃色。當地電視台也表示，有許多人吸入毒氣候窒息死亡；電視台還播出政府軍的聲明，稱發生在代爾祖爾省的事件證實，IS和與開打組織（al Qaeda）有關的好戰分子「持有化學武器」。
上週敘國伊德利布省（Idlib）才發生毒氣攻擊，導致美軍空襲敘國空軍基地，外界質疑毒氣攻擊由敘利亞政府軍所為，今天也傳出美軍已取得政府軍與化學專家的通聯記錄。
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