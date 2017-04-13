​北韓豪宅區今落成 總理讚：比幾百顆核彈嚇人

北韓豪宅新落成，最高達70層樓。（路透）

2017-04-13 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕北韓15日將舉行太陽節，今天先舉辦豪宅區的落成典禮，邀請大批外媒記者參加，北韓領導人金正恩未致詞，總理朴奉珠則誇張說「（豪宅）比幾百枚核彈還嚇人！」不過外媒透露，這個豪宅區竟沒有熱水。

綜合外媒報導，北韓豪宅區「黎明大街」歷經一年建造，今天舉行落成典禮，豪宅約可容納5千多戶，最高的大樓達70樓，看起來相當氣派。

金正恩雖有出席儀式，不過他並未發表演說，由總理朴奉珠代為致詞，他表示，「豪宅區結合最新建築科技，擁有太陽能、地熱能等技術，屋頂和牆壁都有綠化。」他還霸氣說，「比幾百枚核彈在敵人頭頂爆炸還嚇人！」

不過參與活動的外媒記者透露，這個豪宅區看起來很氣派，不過裡頭竟沒有熱水。報導指出，這個新豪宅區預計不會提供給平民百姓居住，未來將提供教育與科技領域工作者居住。