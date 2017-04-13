日明治神宮遭潑液 警方確定2中國女涉案

2017-04-13 19:25

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本東京明治神宮本月初遭潑液一案，警方13日確定是2名40多歲的中國女性犯案，已取得逮捕令並發佈全國通緝。

明治神宮從本月3日到4日發現疑似遭人破壞，神宮境內的南神門與大鳥居等建築有遭潑灑液體的痕跡，警方根據監視器畫面發現是2名女子所為，進一步追查確認是40多歲的中國女子，並以這2人涉嫌破壞建物之名取得逮捕令。

儘管2女可能已經離境，但警方以她們可能再度入境而發佈全日本通緝。不過，日中間並未簽署嫌犯引渡條約，2女若逃回中國且不再入境日本，除非中方主動交人，日方怕是無能為力。

除了明治神宮，東京增上寺在本月也發現遭潑液破壞，警方正在調查這些案件是否有所關聯。此外，包括京都下鴨神社與沖繩那霸首里城等地也曾傳出類似事件。