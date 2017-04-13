選後變了樣？ 川普外交政策的3道髮夾彎
2017-04-13 19:26
〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國總統川普以政治圈外人之姿入主白宮前，聲稱要清理「華府沼澤」、改變華府現狀，但他上任不到百日，競選前後提出的外交政策出現巨大轉變，擁抱華府傳統的外交立場。
1.中國是匯率操縱國總冠軍
美聯社報導，川普競選期間揚言將中國列為匯率操縱國，此為他與美國選民承諾履行的「合約」；川普也批評，「講到匯率操控，講到貶值，中國是總冠軍」。
川普接受「華爾街日報」卻改口，「他們並非匯率操控國」。川解釋，中國有助遏止北韓威脅，若美國宣布中國為匯率操控國，恐怕有損中國的付出。
2.北約過時了
川普競選時批評北大西洋公約組織（NATO）「過時」，認為這個二戰後的組織並未專注打擊恐怖主義日與劇增的威脅，也抱怨北約成員國並未公平分擔防禦費用。
川普12日與秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在白宮橢圓型辦公室會面後改口，「我曾說北約過時，但它已不過時了。」儘管如此，川普仍不忘向北約討錢，要求北約盟國履行2014年的合約，各國支出的軍費得佔國內生產毛額（GDP）2%。
3.與俄國「麻吉」
6個月前還是美國總統參選人的川普說，願積極與俄羅斯總統普廷聯盟，多次表達對普廷的欣賞之情，「如果他講了我哪些好話，那我也要如此回應他。」
川普上週對發射飛彈突襲敘利亞的空軍基地，以此懲罰使用化武的阿塞德政府。由於俄國支持阿塞德，川普坦言，「我們與俄國的關係恐怕降到冰點」，「我不了解普廷了。」
路透指出，川普在政府內鬥之際轉向較傳統的外交政策。在歐巴馬政府時期任國防部次長的沃姆斯（Christine Wormuth）表示，川普就任時「學習曲線陡峭」，現在趨向平穩的他「開始更細緻且深入地了解許多議題。」
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