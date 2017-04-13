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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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韓首場大選電視辯論會 文在寅薩德立場搖擺遭圍攻

2017-04-13  21:55

〔即時新聞／綜合報導〕南韓5個黨的總統候選人今（13）日進行首場電視辯論會，南韓最大在野黨「共同民主黨」的總統候選人文在寅，在南韓部署薩德系統、北韓核武等議題上，遭到其他候選人圍攻。

《韓聯社》報導，「正黨」的總統候選人劉承旼今日質疑文在寅對於南韓部署薩德系統的立場；劉承旼指出，文在寅起初反對南韓部署薩德系統，直到近日才改口說，北韓若核挑釁，才不得不引進薩德系統，此番選前改口的行為，令人費解。

對於劉承旼的質疑，文在寅回應，他當時是譴責政府決定倉促，沒有先取得南韓內部的同意；此外，過去朴槿惠政府並沒有在爭取北韓棄核的議題上努力到位，「可是我能做到」。

保守派最大黨「自由韓國黨」候選人洪准杓則質問文在寅，此前曾表示若當選總統，會先訪問北韓，這番話是否仍然有效；文在寅則反問，若此舉能令北韓放棄核武，難道洪准杓會不願意去北韓。

4月10日最新公布的民調顯示，若是1對1對決，「國民之黨」前黨魁安哲秀的支持率為49.4％，文在寅約36.2％；安哲秀的民調首度領先文在寅。而上次在3月公布的民調結果，文在寅則是以45.7％支持率大幅領先安哲秀的32.3％。

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  • 南韓今（13）日舉行首場電視辯論會，最大在野黨「共同民主黨」的總統候選人文在寅（見圖），在南韓部署薩德系統、北韓核武等議題上，遭到其他候選人圍攻。（彭博）

    南韓今（13）日舉行首場電視辯論會，最大在野黨「共同民主黨」的總統候選人文在寅（見圖），在南韓部署薩德系統、北韓核武等議題上，遭到其他候選人圍攻。（彭博）

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相關關鍵字： 劉承旼 南韓 安哲秀 文在寅 民調 洪准杓 總統大選
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