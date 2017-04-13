美首位穆斯林非裔女法官 陳屍哈德遜河
2017-04-13 20:55
在2013年4月30日薩拉姆在紐約州國會大廈。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國首位女性穆斯林法官薩拉姆（Sheila Abdus-Salaam）的遺體，在12日下午1點45分被民眾發現漂浮在紐約曼哈頓哈德遜大道（Henry Hudson Parkway）旁的哈德遜河岸邊，距離她在哈萊姆區（Harlem）的家不過1.6公里。
根據紐約警方的聲明，薩拉姆衣著完整，身上也沒有受傷的痕跡。前一日她的丈夫才向警方通報人口失蹤。目前醫務人員正在確認薩拉姆的死因，整起事件仍在調查偵辦當中。
根據《華盛頓郵報》（The Washington Post），1952年薩拉姆在華盛頓特區出生，她成長於7個孩子的工人階級家庭，並在1977年取得哥倫比亞大學法律學士學位。1994年進入聯邦高等法院，成為全美首位穆斯林女法官。2013年任命她為上訴法院法官的民主黨籍紐約州長古莫（Mario Cuomo）表示，「作為首批被任命為美國上訴法院的非裔美國人，她是先驅。她的寫作彰顯了她的智慧，以及她道德操守如指南針一般不會改變。她是良善的力量，人們將在未來明白她留下的遺產。」
薩拉姆最著名的判決是去年8月時，她擴大了家庭定義，尤其是同性伴侶的定義。她認為「現有的定義已經變得不適用於越來越多樣的家庭關係。」因此她裁定父母不需要與孩子有血緣或收養關係，也能被認定是雙親。
薩拉姆的死訊震驚全美法界，前首席法官喬納森·利普曼（Jonathan Lippman）對薩拉姆的死亡表示「難以理解」，他說：「法庭遭受了重擊。」
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 萬安演習街道變空城 正妹飆車被攔高喊「快到了！」
- 豬哥亮對她有恩... 王彩樺談謝金燕兒身世之謎
- 扮孕婦搶銀樓 警巡邏逮個正著
- 自由談》中國怕女人
- 曾文水庫保護區違法整地 環團質疑嘉縣府放任
- S.H.E第一個媽 Ella水中卸貨
- 羞喊用嘴巴回報老公 天心做人先踩煞車
- 日本長腿女神完美生活 原來都係假的
- 現在的年輕人比較愛出國？ 他用數字說話！
- MiLB》強碰大聯盟頭號新秀 胡智為優質先發奪首勝
- 他問「什麼年代還防空演習？」 警察一句話神回
- 老建築、好風景 雨港成拍片熱門地
- 金可彩色隱形眼鏡 5月日本開賣
- 工商大老會勞動部長 要求加班時數彈性運用
- 連人權都透過買辦 立委批中國格局低
- 集集驛站標脫 遊客中心遷回有望
- 判決違背法令 綠委籲郭瑤琪案提非常上訴
- 山老鼠仁愛翠峰山區逃逸失蹤？ 警冒雨搜尋
- 中方找李俊敏傳話 陸委會促官方對話
- 渡邊謙憔悴現身拒談不倫戀 被爆曾向小三求婚且…
- 【國中時叛逆‧高職時拿下21獎】燒卷少年洪愷駿 獲繁星動力機械群狀元
- 半世紀首修復 鹿港龍山寺門神暫離崗
- NBA》本季戰績不理想 林書豪盼籃網能重見光明
- 宜市萬人路跑 拜廟祈福熱身
- 「我很會花錢，但不去全聯花」 全聯廣告被瘋狂惡搞
- 8旬老婦剪樹枝墜樓 媳婦急報案求救
- 陳怡蓉籲愛要及時 曾停工照顧失智嬤
- 日職》稻村亞美週日開球 挑戰極速103公里
- 協助醫療後送 恆春人連署盼空勤總隊進駐機場
- 台股量能回溫 前3月證交稅創近3年新高
- 神像肚裡小神像 2百年前渡海來台
- 涉吸金倒賠上千萬 檢調搜索斯特捺德國際公司
- 和泰節能車PRIUS PHV 一車一樹顧環保
- 國防和食品類股上揚 歐股創16個月高點
- 《怪獸與牠們的產地》續集開拍 年輕版鄧不利多竟是他！
- 石門水庫擬建排砂隧道 市府：恐釀水患
- 顏聖冠爆料 柯市府又有出走潮
- 刪文引起眾怒？ 全聯小編因這原因消失...
- 湖內出現檢舉達人 1個月60張偷拍照鄉民幹譙
- 賣股票、交老本 退休師被詐百萬不敢告訴家人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美首位穆斯林非裔女法官 陳屍哈德遜河
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分