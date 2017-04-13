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美首位穆斯林非裔女法官 陳屍哈德遜河

在2013年4月30日薩拉姆在紐約州國會大廈。（美聯社）

2017-04-13  20:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國首位女性穆斯林法官薩拉姆（Sheila Abdus-Salaam）的遺體，在12日下午1點45分被民眾發現漂浮在紐約曼哈頓哈德遜大道（Henry Hudson Parkway）旁的哈德遜河岸邊，距離她在哈萊姆區（Harlem）的家不過1.6公里。

根據紐約警方的聲明，薩拉姆衣著完整，身上也沒有受傷的痕跡。前一日她的丈夫才向警方通報人口失蹤。目前醫務人員正在確認薩拉姆的死因，整起事件仍在調查偵辦當中。

根據《華盛頓郵報》（The Washington Post），1952年薩拉姆在華盛頓特區出生，她成長於7個孩子的工人階級家庭，並在1977年取得哥倫比亞大學法律學士學位。1994年進入聯邦高等法院，成為全美首位穆斯林女法官。2013年任命她為上訴法院法官的民主黨籍紐約州長古莫（Mario Cuomo）表示，「作為首批被任命為美國上訴法院的非裔美國人，她是先驅。她的寫作彰顯了她的智慧，以及她道德操守如指南針一般不會改變。她是良善的力量，人們將在未來明白她留下的遺產。」

薩拉姆最著名的判決是去年8月時，她擴大了家庭定義，尤其是同性伴侶的定義。她認為「現有的定義已經變得不適用於越來越多樣的家庭關係。」因此她裁定父母不需要與孩子有血緣或收養關係，也能被認定是雙親。

薩拉姆的死訊震驚全美法界，前首席法官喬納森·利普曼（Jonathan Lippman）對薩拉姆的死亡表示「難以理解」，他說：「法庭遭受了重擊。」

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