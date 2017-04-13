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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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土耳其總統可連任至2029？ 公投前民調糾結

2017-04-13  17:23

〔編譯周柏憲／綜合報導〕土耳其修憲公投將在本週日登場，今日（13）公布的意見民調顯示，逾半數民眾贊成修憲，但領先幅度微乎其微。若修憲公投過關，將賦予土耳其總統更多實權。

路透報導，土耳其蓋齊吉（Gezici）民調公司在土耳其10個省分面談約1400位民眾，去除立場不明的答案後，有51.3%民眾贊成修憲、48.7%反對。上周同樣的民調顯示，贊成修憲的人有53.3%，下降2%。根據路透綜合整理的8份民調顯示，平均贊成修憲的比例為50.8%。

土耳其公投若過關並完成修憲，總統無需國會同意，有權任命和開革內閣閣員、頒布行政命令和緊急狀態令，總理一職將遭廢除。除此之外，總統一職任期5年，可連任一次，但國會仍將每5年選一次，席次將由現550席增至600席。

若公投過關，在現任總統和國會議員任期屆滿後，總統大選將與國會將一併於2019年11月3日舉行。現任總統艾多根若屆時當選並連選連任，可續政至2029年。路透指出，土耳其4月16日的修憲公投結果，可能為土耳其政治體系帶來世紀變革。

土耳其僑民的海外投票已於上周日結束，艾多根說，海外選民投票相當踴躍。民意專家分析，海外選民對艾多根較有利。

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  • 出席修憲公投造勢大會的土耳其現任總統艾多根。（路透）

    出席修憲公投造勢大會的土耳其現任總統艾多根。（路透）

  • 台下滿是艾多根支持群眾。（路透）

    台下滿是艾多根支持群眾。（路透）

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